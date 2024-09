Cardiomiopatie studio conferma efficacia inibitore miosina cardiaca 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (oHcm) sintomatica, i dati di follow-up a lungo termine presentati la scorsa settimana al Congresso della Società europea di cardiologia (Esc) a Londra rafforzano il profilo consolidato die sicurezza di mavacamten, primodellacardiaca. Con l'inclusione nelle linee guida europee (Esc) e americane (Aha/Acc) come opzione raccomandata quando i sintomi persistono dopo la terapia di prima linea, mavacamten è quindi uno standard di cura per l'oHcm sintomatica. I nuovi risultati di follow-up a lungo termine - si legge in una nota diffusa da Bristol Myers Squibb (Bms) - si riferiscono alla coorte Explorer-Lte delloMava-Long-Term Extension (Mava-Lte) che valuta mavacamten nei pazienti adulti con oHcm, classe Nyha (New York Heart Association) II-III.