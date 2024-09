Carceri | ragazzo morto indagato compagno cella ipotesi protesta degenerata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 set. (Adnkronos) - Una, una rivolta finita male. Potrebbe essere questa l'dietro la morte di un 18enne, detenuto nel carcere milanese di San Vittore, ecarbonizzato la scorsa notte. Da quanto sta ricostruendo polizia Scientifica e agenti della penitenziaria, i due detenuti che dividevano laavrebbero iniziato a dar fuoco ad alcuni oggetti. Fiamme appiccate con un accendino, ma che poi sarebbero divampate. Mentre uno dei detenuti iniziava a gridare per attirare l'attenzione e far arrivare i soccorsi, il 18enne avrebbe trascinato il materasso in fiamme in bagno, forse nel tentativo di spegnere il fuoco, ma sarebbe rimasto bloccato morendo carbonizzato. Una dinamica tutta da verificare e che ora costa al sopravvissuto, illeso, l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo.