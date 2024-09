Cane cade in un bacino di raccolta acque | salvato e riconsegnato al proprietario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnera caduto in unartificiale per ladellein contrada Cancelleria. Sul posto la squadra ordinaria e gli speloalpinofluviali, che sono riusciti a mettere in salvo ile restituirlo al. L'articoloin undialproviene da Anteprima24.it.