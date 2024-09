Calcio | Vittorio Veltroni ' per Serie B playoff modello Nba e va cambiato rapporto con Tv'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Se mi chiedete perché sono candidato è perché penso che ci siano i germi di un futuro possibile. Però bisogna avere il coraggio e avere l'ottimismo per andarselo a prendere. Ilha delle opportunità di crescita e di successo, ma se nessuno si muove queste opportunità spariscono”. Lo ha detto, manager con ampia esperienza nello sviluppo tecnologico e nell'universo delle Telco, a Repubblica, in qualità di candidato alla presidenza dellaB insieme al presidente uscente Mauro Balata e a Beppe Dossena. "Il mio programma? La mia prima proposta per esempio è di creare al posto dei play off dellaB è un processo simile al Bubble tournament della Nba. Ossia un torneo organizzato in una sola location, con un villaggio all'interno di una città: crei una settimana di evento.