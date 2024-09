Calcio | Lega B Confermate candidature Balata Dossena e Veltroni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Assemblea elettiva in seconda convocazione il 12 settembre MILANO - Ladi B ha confermato che, in vista dell'assemblea elettiva - prima convocazione l'11 settembre, seconda il 12 - per la carica di presidente sono candidati Mauro, Beppee Vittorio. Per la carica di consi