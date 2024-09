Calcio Lecco-Lumezzane al Rigamonti Ceppi | come cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sabato 7 settembre alle ore 18.30 ilospiterà la sfida tra lae il, valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Si tratta di una classica in questa categoria, che offre ai blucelesti l'opportunità di cancellare l'amarezza del pareggio subito nel