Calcio | Argentina Dybala Rifiutato Arabia anche per Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) "So che qua c'è molta competizione e non è facile, quando gioco do il 100%" BUENOS AIRES () - "Uno dei motivi per i quali hol'è sicuramente quello di voler tornare in". Così Paulo, attaccante dell'e della Roma, a margine della gara tra l'albicele