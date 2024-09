Caccia sfrenata di clienti all' aeroporto otto autisti Ncc multati Sanzioni di oltre 16mila euro

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) Stretta dei carabinieri nell'area dell'Leonardo da Vinci di Fiumicino. L'attenzione è stata concentrata soprattutto in quella che è una sorta di "terreno di" dello scalo, per contrastare l'attività di esercizio abusivo di trasporto pubblico non di linea.i conducenti Ncc