Bruce Springsteen su Disney+ il documentario dedicato alla sua band

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha annunciato il filmRoad Diary:and The E Streetha annunciato che il filmRoad Diary:and The E Streetdebutterà il 25 ottobre in esclusiva suand The E Streetoffre uno sguardo approfondito sulla creazione delle leggendarie performance live della, con filmati delle prove e momenti speciali del backstage, oltre alle dichiarazioni dello stesso. I fan avranno la possibilità di vedere per la prima volta in assoluto le riprese professionali del tour 2023-2024, seguendo lain un processo di preparazione unico nel suo genere e nelle esibizioni di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutti i continenti.