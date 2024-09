Bologna accoglie la Coppa Davis | programma biglietti e i campioni da ammirare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 - Per il terzo anno di fila lafarà tappa all'Unipol Arena di Casalecchio, con la speranza che la tappa sotto le Due Torri possa spingere gli azzurri al successo finale, come accaduto nella passata edizione. Assieme a, che ospiterà le sfide del gruppo A, le altre tre città europee che faranno da cornice alla prima fase della 111ª edizione del torneo mondiale tra squadre nazionali di tennis maschile, sono Valencia (gruppo B), Zhuhai (C) e Manchester (D). In palio, per le prime due di ogni raggruppamento, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta (quarti di finale), che si disputerà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna, dal 19 al 24 novembre.