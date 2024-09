Boccia dopo Carola Rachete e Ilaria Salis la sinistra italiana ha trovato la nuova eroina del niente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non è ilmaschio che fa il capogruppo al Senato, ne Nilde Jotti, ne potrebbe essere Rossana Rossanda. Però ladella, la Maria Rosaria, va a raccogliere il testimonio diRackete e, in una staffetta provvisoria in cui non si taglia mai il traguardo. E del resto non servirebbe una Jotti, o tantomeno un’intellettuale raffinata come la Rossanda, per cavalcare l’eterna tigre dell’antitesi. Ed è questo il vero, grande problema della: non avere nessuna tesi e vivere giocando eternamente in contropiede. Lae il leninismo trimestrale dellaIn principio fuRackete, che diventò famosa per avere disobbedito a una legge dello Stato italiano attraccando con una imbarcazione per migranti senza autorizzazione.