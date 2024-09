Blake Lively in mezzo alla bufera c' è qualcuno che la difende | la stilista dei suoi abiti

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nel turbinio di critiche che ha colpito l'attrice dopo il tour promozionale del film It Ends Whit Us, Olivia Cheng, la fondatrice del marchio che l'ha spesso vestita proprio in questo periodo, si schiera a favore della Serena van der Woodsen di Gossip Girl