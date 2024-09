Blackout dopo il temporale | chiude per dieci giorni la galleria di Vigliano sulla Paullese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 6 settembre 2024 –di disagi per chi viaggia quotidianamente, battuta strada che collega Milano a Cremona passando per il Lodigiano. In seguito alche si è abbattutozona ieri, giovedì 5 settembre, è stata disposta la chiusura del tunnel di, lafra i chilometri 6.7 e 8 della provinciale, nei territori di Pantigliate e Mediglia. Il maltempo, si legge nella nota, ha causato malfunzionamenti eal sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di falda, per cui si rendono necessari la sostituzione e il ripristino degli impianti elettrici di gestione delle pompe di sollevamento. Il provvedimento prevede la chiusura perda oggi, venerdì 6 settembre, a lunedì 16 settembre. Se i lavori dovessero essere conclusi prima di questa data, si procederà a una riapertura anticipata.