Bisogni sanitari non urgenti il 16 settembre la Toscana attiva il 116117

(Di venerdì 6 settembre 2024) Firenze, 62024 - Dal 16il numero europeoper le cure e inonsarà attivo nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e poi, dal 18 novembre, a Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Insieme al numero unico, oggi a Firenze è stata annunciata una campagna di comunicazione pensata per spiegare la novità ai cittadini. Cambia dunque il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana e nelle festività. L'utente, come già avviene per il 112, potrà essere geolocalizzato. Al telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati con quasi 200 linee attive in contemporanea.