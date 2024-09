Bijol sotto osservazione dell’Inter | un aspetto ancora da sviluppare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’Inter per l’anno prossimo sta tenendo. Il difensore dell’Udinese ha già mostrato buone qualità ed è in crescita, ma c’è un ambito in cui èlontano dagli standard. OBIETTIVO PER LA PROSSIMA ESTATE – L’Inter per il prossimo anno si troverà nella condizione di rinnovare la sua difesa. In scadenza ci sono nello specifico i due centrali, Acerbi e de Vrij. E un rinnovamento sarà necessario, anche per una questione anagrafica. Tra i nomi nel mirino della società c’è quello di Jaka. Il centrale dell’Udinese ha un profilo promettente per età ed esperienza. Ma c’è qualcosa in cui devemigliorare per essere da Inter.DA MIGLIORARE –è un difensore solido, capace di tenere in mano la linea difensiva. E in questo inizio di Serie A la sua leadership sembra aver fattoun passo in avanti.