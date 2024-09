Bernardo Silva non ci sta | Calendario FOLLE l’organizzazione è ASSURDA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le parole di, calciatore portoghese del Manchester City, suldel calcio. I dettagliha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo per la Nations League. PAROLE – «Ilè completamente, abbiamo appena ricevuto la notizia che avremo un solo giorno di riposo per la partita di Carabao Cup. Probabilmente