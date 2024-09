Belen presenta il nuovo fidanzato Angelo Galvano sui social | ecco la foto che ufficializza la storia d’amore

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 6 settembre 2024)Rodriguez ha condiviso la primadelsu Instagram! Da mesi ormaifa coppia con il giovane ingegnere siciliano; come sappiamo, sembrerebbe chesia entrato ufficialmente a far parte della famiglia Rodriguez, accolto calorosamente dai genitori della showgirl argentina e anche dai suoi figli. Al matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser, però, ildella conduttrice non si èto. Si è immediatamente parlato di crisi e rottura, ma la realtà è diversa:, per non attirare l’attenzione su di sé, ha preferito lasciarea casa,ndosi da sola al matrimonio della sorella. Le cose con l’ingegnere non potrebbero andare meglio: fra loro ci sono quattro anni di differenza; lui, infatti, ne ha 34, mentre lei 38.