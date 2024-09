Belen parla di Stefano De Martino e la frecciatina fa il giro del web

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 6 settembre 2024)rompe il silenzio ediDe: è la prima volta da quando lui conduce Affari Tuoi.Deha fatto il suo debutto a settembre come nuovo conduttore dell’ex show di Amedeus, un ruolo che segna una svolta nella sua carriera in continua ascesa: i dati di ascolto confermano che il pubblico sta apprezzando il suo stile fresco e carismatico. Mentreraccoglie consensi sul piccolo schermo, non sono mancati commenti inaspettati sui social e, per la prima volta da quando conduce il popolare programma arriva ladella sua ex,Rodriguez. Scopriamo cosa ha detto.