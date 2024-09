B&B abusivo in Val Fortore denunciata una persona

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) La denuncia è scattata a seguito di un controllo eseguito presso un bed & breakfast della ValI carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, supportati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nell'ambito di servizi coordinati di controllo e verifica presso le strutture alloggiative, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria unaper i reati di omessa registrazione e comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate e di falsità in registri e notificazioni.