Avanguardia pura Carlo Conti vuole un famoso cantante a Sanremo ma non è un’impresa impossibile anzi!

(Di venerdì 6 settembre 2024)vorrebbe unfamosissimo nel cast del Festival di2025. Di chi stiamo parlando? Mentre emergono le prime indiscrezioni sui presunti cantanti cheavrebbe arruolato e su quelli che vorrebbe arruolare, si è parlato anche della possibilità di vedere Alessia Marcuzzi come co-conduttrice del grande evento al Teatro Ariston. Ovviamente, nemmeno su questo ci sono conferme. Nel frattemponua a lavorare ininterrottamente sul Festival di2025, come sappiamo, il conduttore ha istituito anche un nuovo regolamento rigidissimo: i cantanti che appariranno nella nota competizione musicale non potranno esibirsi da nessuna parte per i due mesi successivi all’evento. Le aspettative per questo2025 sono altissime:ha ereditato il programma da Amadeus, sebbene già nel 2015, nel 2016 e nel 2017 lo avesse condotto con grande successo.