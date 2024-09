Autonomia | Schlein ‘raccolta firme a gonfie vele la bloccheremo con referendum’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos) – “La raccoltacontro questa pessima autonomia differenziata continua a, invito tutti ad andare a firmare. Noi andremo avanti, insisteremo, e sono fiduciosa che riusciremo a bloccarla con il referendum”. Così Elly, segretaria del Pd, a margine della festa de L’Unità a Treviso. “Credo che sia una riforma che spacca in due un Paese che invece ha bisogno di essere ricucito. Fa male anche al Nord, e alle imprese. Oggi, solo per citare una dei temi di questa pessima riforma, avremo bisogno di una unica politica energetica europea, perché in Italia abbiamo i costi più alti d’Europa, lo sanno bene famiglie e imprese. In un momento come questo non abbiamo bisogno di frammentare il paese in 20 sistemi energetici diversi per quante sono le regioni italiane”.