Audible trailer e data dell’ultima stagione di Marvel’s Wastelanders con Rubini e Bentivoglio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Neri Marcorè (Star-Lord), Fabrizio(Occhio di Falco), Lella Costa (Vedova Nera), Sergio(Wolverine) e Luca Ward (Dottor Destino): un cast stellare per il finale della serie podcast, il servizio di Amazon per audiolibri e podcast, ha pubblicato ildella sesta e ultimadella serie podcast in italiano "Marvel's". La