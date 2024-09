Astro Bot i PlayStation Studios celebrano il lancio del gioco PS5 con artwork speciali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 6 settembre 2024) In questa giornata del 6 Settembre 2024 Sony Interactive Entertainment ha rilasciatoBot in esclusiva su PS5, con i vari team deiche hanno deciso di celebrare ildel platform condividendo deglipersonalizzati. Come avvenuto con i precedenti giochi First Party di maggior prestigio di, anche la nuova opera di Team Asobi ha ricevuto tutta una serie divolti a celebrare ildella nuova avventura con protagonisti i simpatici robottini. Addentrandoci nello specifico della questione, ildiBot è stato omaggiato da Naughty Dog con unche mostra Nathan Drake in versione robottino, oppure ancora da Guerrilla Games con un’immagine dove sono presenti le due versioni di Aloy, quella classica e quella robotizzata.