Assunta Legnante maestoso oro nel peso poi la strana proposta a Tapia | “Oney potremo farlo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha conquistato l'oro nel lancio delalle Paralimpiadi di Parigi. Una finale perfetta con il quarto tentativo a 14.54 decisivo. Per l'azzurra è la seconda medaglia in questa edizione, la sesta in carriera e il ritorno sul tetto del lancio delche attendeva da otto anni: "Ero disposta a tutto, non mi interessa la misura". E poi laall'altro medagliato, Oney: "L'Italia ha una tradizione di lanci altissima, possiamo fare cambio"