Asfaltature e marciapiedi Tutti i lavori

(Di venerdì 6 settembre 2024) Al via il secondo lotto diin periferia per un totale di tre milioni di euro investiti sul territorio. “Ieri notte mi sono recato tra la rotatoria di viale Castracani e quella di fronte all’Hotel Celide con l’assessore aipubblici Nicola Buchignani – così il sindaco Pardini (nella foto insieme all’ssessore)– per supervisionare l’avvio del secondo lotto dipredisposto dal Comune di Lucca. In questo caso sono previste chiusure al traffico nelle ore notturne per non arrecare disagi alla viabilità“. Intanto proseguono iper la riqualificazione deie dei percorsi ciclopedonali in viale Cavour, dove verrà realizzato un collegamento fra la Stazione ferroviaria e il sottopasso di San Concordio con inserimento di un percorso a punti led che darà nuova sicurezza a tutto il percorso.