Arriva THE WALLA’ il MURALES COLLETTIVO del PICCOLO PRINCIPE

(Di venerdì 6 settembre 2024) Seimila pixel da colorare deldedicato agli ottant’anni dell’opera “Il” di Antoine de Saint-Exupéry, tutte le sere fino a sabato 7 settembre, dalle 18 alle 21 in Via Ferretto, 10 a Vallà in Comune di Riese Pio X. Cos’è “The Wallà”? Ancora seimila pixel da colorare per la realizzazione del più grandea pixel dedicato al, ecco cos’è THE, che si inserisce nell’ambito dell’evento del Wonderwallà Festival. Il tema è “La strada è un luogo di incontri”. Infatti, si tratta dell’opera collettiva in corso di realizzazione dove i protagonisti sono centinaia tra artisti, curiosi e residenti di Vallà, il borgo trevigiano della street art.