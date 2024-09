Anziana trovata morta avvocato difensore cerca la figlia | E' indagata ma non riesco a trovarla

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Sono la sua avvocata d'ufficio, ma non. Ho bisogno di parlarle prima possibile, per ascoltare la sua versione dei fatti e valutare insieme se incaricare un perito per seguire l'autopsia". Così la legale Barbara Mugnai lancia un appello, tramite la stampa, per rintracciare la