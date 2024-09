Anche Lobotka in campo con la Slovacchia | il dettaglio che non passa inosservato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Stanislavè tra i calciatori del Napoli impegnati in questa sosta per le gare della Nazionale: ecco com’è andata la sua partita Oltre ai due scozzesi Gilmour e McTominay, tra i primi a scendere inin Nations League c’eraStanislav. Il regista del Napoli è partito sin dal primo minuto in Estonia-: è un elemento imprescindibile per mister Calzona. Dopo l’Europeo, la formazione slovacca torna protagonista in Nations League nella Lega C. La prima gara è in trasferta a Le Coq Arena di Tallin. Calzona sa quanto è importante iniziare con il piede giusto, specialmente se si vuole raggiungere la qualificazione in Lega B. La promozione non è impossibile, poiché il girone vede presentiSvezia e Azerbaijan. La sfida tra Estonia eviene praticamente dominata dagli ospiti, come da pronostico.