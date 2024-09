Amy Adams produrrà e sarà la protagonista della commedia Lazy Susans

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024) Amyla” A due giorni dalla prima mondiale di Torontosuadark Nightbitch, Amyha concluso un accordo per produrre e recitare in, una nuovain arrivo ai 20th Century Studios. Come riportato da Deadline, i candidati all’Oscar Annie Mumolo (Le amichesposa) e Stan Chervin (Moneyball) sono stati incaricatisceneggiatura del film che racconta di un gruppo di mamme che formano una rock band. Il film è ispirato alla storia di The, un gruppo reale di Boston che si è riunito durante la pandemia di Covid. Vivek J. Tiwary e Jack Leslie, che produrranno per TEG+, hanno dato il via al progetto quando hanno opzionato l’articolo del Boston Magazine “For Those Moms About to Rock”.e Stacy O’Neil produrranno anche attraverso il loro marchio Bond Group Entertainment.