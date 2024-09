Ambiente e aree protette la Lista Sansa dopo l' appello di Federparchi | Ecco cosa abbiamo fatto

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Parchi esono una risorsa importantissima per la Liguria, non solo dal punto di vista ambientale, di tutela del territorio e della sua biodiversità , ma anche per le ricadute economiche, in termini di nuovi posti di lavoro e di flussi turistici di qualità . Per questo motivo ci siamo