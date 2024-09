Alla Vuelta Roglic vince la 19^ tappa e torna in maglia roja

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Acuto dello sloveno, ora è leader della corsa a due frazioni dfine. MADRID (SPAGNA) - Vittoria die primato in classifica generale per Primoza Espana 2024. Nella diciannovesima frazione, la Logrono - Alto de Moncalvillo, di 173.5 chilometri, lo sloveno ha vinto in soli