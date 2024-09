Alla guida in stato confusionale a Montesilvano urta tre vetture e uno scooter provocando un ferito grave FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di venerdì 6 settembre 2024) Hato trementre era, in, della sua auto centrando anche uno. Protagonista delincidente avvenuto verso le 14,30 del 6 settembre a, in via Vestina, un 30enne del posto M.C.In basericostruzione fatta dpolizia