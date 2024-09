Alessandra Acciai | Il mio thriller pieno di femminilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Elena Cantini conduceva una vita normale. Professoressa di italiano al liceo Parini di Roma, poche amiche affezionate e nessuna relazione sentimentale. Ma un giorno come tanti, il suo corpo viene ritrovato senza vita, abbandonato in un parco della città e posizionato come a formare una croce, con un anulare mozzato. Così entra in scena Alina Mari, l’ispettrice di polizia protagonista di Assenza da giustificare (Piemme, 2024), romanzo d’esordio dell’attrice, produttrice e scrittrice. Nell’intervista per “Il Piacere della Lettura”, il vodcast di QN condotto da Giulia Carla De Carlo,racconta la sua protagonista come un personaggio molto complesso: "Alina ha un passato molto doloroso perché da neonata è stata abbandonata, e questo è un trauma che lei non ha mai superato e che si porta dietro per tutta la storia" spiega.