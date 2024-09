Al via il Forum Teha 50 anni di finanza e politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilprende il via a Cernobbio, sul Lago di Como con il saluto di Valerio De Molli. E' la cinquantesima edizione, "da sempre l'occasione per approfondire, confrontarsi e prevedere un futuro migliore" dice il ceo diaprendo i lavori. In sala imprenditori, politici e rappresentanti delle istituzioni. A Villa d'Este gli staff sono già al lavoro da ore, gli uomini della sicurezza numerosi, tra Polizia di Stato, Carabinieri, militari e diversi uomini delle security dei tanti presidenti e primi ministri attesi tra i relatori, come . il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev che terrà il primo intervento, nel panel 'le sfide globali del futuro e gli impatti sull'economia' per parlare del ruolo del suo paese nel nuovo scenario geopolitico. Emma Marcegaglia, Stefano Venier, Andrea Illy, Giampiero Massolo, La Volpe (Ibm), padre Paolo Benanti sono tra i primi ad arrivare.