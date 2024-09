Accoltella i genitori e tenta suicidio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 20.30 Un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa ie poi hato ilferendosi alla gola. E' accaduto nel pomeriggio a Gagliole, nel Maceratese. La donna 60enne è stata portata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del 23enne, per le ferite alla rachea, e del padre 65enne per lesioni da taglio a torace e addome: è in prognosi riservata.Indagano i carabinieri.