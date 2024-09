Accoltella genitori e tenta suicidio il padre è gravissimo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Un ventitreenne ha colpito a coltellate i suoie poi hato di togliersi la vita. È successo questo pomeriggio a Gagliole, nel Maceratese. Da quanto si è appreso, c'è stata una lite violenta. Al culmine della quale il giovane ha impugnato il coltello e feritoe madre, poi ha rivolto l'arma contro se stesso colpendosi al collo. Ad avere la peggio è stato il, pensionato di 65 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato stabilizzato: ha ferite multiple al torace e all'addome e attualmente è in sala operatoria. La madre, 60 anni, è stata trasferita all'ospedale di Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, che si è ferito alla trachea, è ricoverato all'ospedale di Macerata in stato di arresto. Nella casa di Gagliole stanno lavorando i carabinieri per ricostruire quanto è accaduto.