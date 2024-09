A che ora Sinner-Draper oggi US Open 2024 | programma in chiaro tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannikva a caccia della seconda finale Slam in carriera, la prima agli US. Per arrivarci, dovrà superare un rivale che, in realtà, è anche suo amico, tra i migliori che ha sul circuito, il britannico Jack, alla prima volta assoluta a un penultimo atto nei quattro tornei maggiori. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 Sono in molti ormai a dareper favorito assoluto per la vittoria finale, ma mancano ancora due partite. E vanno affrontate con attenzione. In particolare, questa cona livello professionistico ha un unico precedente che rivelò al mondo il talento del britannico: al Queen’s, nel 2021, fu lui a vincere in due tie-break a livello di primo turno. Ora è tutto diverso, ma per il londinese c’è un’ottima condizione derivata da un percorso sfavillante.