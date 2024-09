A che ora si gioca domenica la finale maschile degli US Open 2024? L’orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si assegna l’ultimo titolo Slam della stagione tennistica, ma quando siladel torneoUS? Dopo i trionfi di Jannik Sinner a Melbourne e Carlos Alcaraz a Parigi e Wimbledon, sull’Arthur Ashe di New York avremo l’ultimo vincitore major di quest’annata ricca di emozioni. Ladel singolareè in programma8 settembre, e quest’anno c’è una buona notizia per gli appassionati italiani. Per volere della tv americana, con ABC che trasmetterà in diretta la, il match è infatti previsto per le 20:00 italiane, le 14:00 di New York. Si anticipa infatti di due ore rispetto agli ultimi anni. Come tutto il torneo, anche lasarà trasmessa in Italia sia in chiaro su SuperTennis che in pay su Sky Sport.