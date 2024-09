A Balduina in arrivo una nuova palazzina E i cittadini sono in allarme | Qui crolla tutto

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di venerdì 6 settembre 2024) C'è agitazione tra i residenti della, alle pendici di Monte Mario. Da diverse settimane, infatti, è in corso un cantiere per la costruzione di nuove residenze private tra via Fedro e via Quintiliano. E il 3 settembre, a causa della bomba d'acqua che ha colpito Roma, una parte della