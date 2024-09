Vittime della strada manifestazione a due anni dalla morte di Elvira Zibra

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Europa Verde ha promosso unaa Napoli per ricordare tutte leinnocentia duetragica scomparsa di, tranciata in due da una moto che impennava a tutta velocità. L'appuntamento è per oggi pomeriggio in via Caracciolo alle 17.30.Si