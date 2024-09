Visite ed esami disdetta entro 4 giorni per snellire le liste d' attesa

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal 1° settembre, con l'entrata in vigore del nuovo Piano regionale di Governo delledi, cambiano i termini per effettuare ladegli appuntamenti prenotati per le prestazioni specialistiche ambulatoriali: gli utenti sono tenuti infatti a comunicare un'eventualecon