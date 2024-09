Vince 2 milioni con un Gratta e vinci da 20 euro | ecco dove ha giocato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Olginate (L), 5 settembre 2024 – C'è un nuovo milionario in proa di L. Un cliente di un bar di Olginate ha vinto 2di. Se li è aggiudicati con unda 20, un biglietto dela serie “Il miliardario maxi”. Lo hanno annunciato i titolari della ricevitoriaè stato comperato il tagliando fortunato, La Fiorita di Olginate appunto: “Qui vinti 2di”, è il cartello esposto per comunicare il bacio a sei zeri della dea bendata. Chi sia il nuovo milionario non si sa: “Nessuno ci ha contattato – confermano i titolari –. Speriamo sia qualcuno che avesse bisogno di aiuto”. Ilda 2diè stato acquistato a fine agosto, ma solo ieri è arrivata la notizia dellata, segno che chi lo ha preso è passato all’incasso.