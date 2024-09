VIDEO | Siringhe usate abbandonate davanti alle vetrine dei negozi

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono state trovatealla vetrina di unper terra insieme al laccio emostatico. Inquietante ritrovamento questa mattina, 5 settembre, in via Rismondo ad Arezzo. Qui sono state trovate due, presumibilmente per consumare della droga,negli stalli