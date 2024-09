VIDEO Sinner-Medvedev 3-1 sintesi US Open | riviviamo la vittoria del n 1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Unada n.1. Jannikha sconfitto Daniil(n.5 ATP) con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 nei quarti di finale degli US2024 e per la prima volta in carriera ha raggiunto il penultimo atto dello Slam di New York. Una partita dall’andamento alterno, come certificano gli score dei primi tre parziali in cui a decidere è stato sempre chi è riuscito a conquistare per primo il break. Bravo, in particolare, a resettare dopo quanto accaduto nella seconda frazione, vinta nettamente dal russo, ma con il pusterese ad avere in quasi tutti i turni al servizio del moscovita la possibilità di conquistare il break. Per questo il riscontro finale del parziale è un po’ bugiardo per quanto si è visto in campo. Il quarto set è stato decisamente quello più equilibrato e il fattore mentale ha pesato moltissimo nell’economia del confronto.