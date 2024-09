Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) 18.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LAFIUMICINO SI RALLENTA TRA MAGLIANA E COLOMBO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral