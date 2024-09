Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE CODE ALTEZZA PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE TRA VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA E VIA PERUGIA DIREZIONE NETTUNENSE MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da Astral