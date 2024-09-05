Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 15:30 (Di giovedì 5 settembre 2024) 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE CODE ALTEZZA PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA DEL MARE TRA VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA E VIA PERUGIA DIREZIONE NETTUNENSE MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ALBANO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 12:30 - 30 ALLE 16. DISAGI ANCHE SULLA PROVINCIALE MARITTIMA SECONDA DOVE AL KM 1+500 è ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER CONSENTIRELA RIMOZIONE DEI PALI DELLA LUCE, CADUTI SULLA SEDE STRADALE A CAUSA DEL MALTEMPO IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 11:30 - DISAGI ANCHE SULLA PROVINCIALE MARITTIMA SECONDA DOVE AL KM 1+500 è ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER CONSENTIRELA RIMOZIONE DEI PALI DELLA LUCE, CADUTI SULLA SEDE STRADALE A CAUSA DEL MALTEMPO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA SOPESA TRA PADIGLIONE E MARECHIARO, A CAUSA DEL MALTEMPO, è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 10. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA STATALE PONTINA TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI ACILIA CIRCOLAZIONE REGOALRE ANCHE IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE RISULTA SENZA IMPEDIMENTI AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA PADIGLIONE E MARECHIARO, PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO è IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI E LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE . romadailynews
- A24: Chiusura Svincolo di Teramo Est - Galleria di Cartecchio. - Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di ...dei Parchi SpA è la società che gestisce la concessione di costruzione ed esercizio della A24 (Roma - L'... abruzzolive
- Bomba d'acqua su Roma, è allerta meteo. Crolla ponte in Piemonte, 30 persone isolate - In particolare a Roma è caduta stamattina l'ennesima bomba d'acqua su Roma, dopo quelle di martedì .gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità ... adnkronos
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