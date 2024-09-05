Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 09:15 (Di giovedì 5 settembre 2024) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA BOCCEA E PESCACCIO PROSEGUIAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA TIBURTINA POI CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE ALTRO INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, VERSO ROMA FORTI DISAGI SULLA PONTINA INCIDENTE AL KM 44+700 CODE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA, TRAFFICO SU UNA CORSIA CODE MA PER TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA DA GENIO CIVILE AD APRILIA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 08:15 - RISPETTIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, CODE AL KM 480 SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA A ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CAUSA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA VIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA CHE IN CASO DI PIOGGIA E DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE IN GENERE I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 07:30 - RISPETTIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, CODE AL KM 480 SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA A ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CAUSA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA VIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA CHE IN CASO DI PIOGGIA E DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE IN GENERE I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
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