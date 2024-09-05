Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 08:45 (Di giovedì 5 settembre 2024) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 08:15 - RISPETTIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, CODE AL KM 480 SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA A ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CAUSA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA VIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA CHE IN CASO DI PIOGGIA E DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE IN GENERE I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 07:30 - RISPETTIAMO LA DISTANZA DI SICUREZZA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, CODE AL KM 480 SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE ROMA A ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA POI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CAUSA CODE DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA ORA LE CONSOLARI CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA VIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO DA QUESTA MATTINA, LUNEDÌ 5 SETTEMBRE E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SONO PREVISTE SULLA NOSTRA REGIONE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA CHE IN CASO DI PIOGGIA E DI PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE IN GENERE I LIMITI DI VELOCITÀ SONO RIDOTTI A 110 KM/H SULLE AUTOSTRADE E 90 KM/H SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CHE PROVOCA CODE DA TUSCOLANA ALL’APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDNZA TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NEL TRATTO RESTANO CODE IN FASE DI RIMOZIONE ANCHE SULL’AURELIA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI IN DIREZIONE DI OSTIA, RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE REATANO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE PER I CANTIERI NOTTURNI ATTIVI STANOTTE, SEGNALIAMO LA CHUSURA DEL CASELLO DI ORTE SULLA FIRENZE ROMA CHIUSE ANCHE LE RAMPE DI IMMISSIONE ALL’AUTOSTRADA A1 DALLE DIRAMZIONI NORD E SUD IN DIREZIONE FIRENZE INOLTRE, SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE DALLA ROMA FIUMICINO SI IMMETTE SULLA ROMA TARQUINIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA INFINE, ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DA DOMANI MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12 – 18 ORE PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Passata S.Rosa, la Città torna come al solito: sporca,poco accogliente, piena di traffico,etc.etc. - ... ma già il traffico veicolare impazza, cadono le prime piogge e la viabilità ne risente. tutto come ... Viterbo a questo punto resta sola, condannata all'oblio di chi governa la Nazione e la Regione. Da ... viterbopost
- Allerta meteo idrogeologica gialla e arancione per temporali: le disposizioni del COC - Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt sito Regione Liguria ... smartune.genova
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