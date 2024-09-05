Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2024 ore 07:30 (Di giovedì 5 settembre 2024) Viabilità DEL 5 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 20:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CHE PROVOCA CODE DA TUSCOLANA ALL’APPIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDNZA TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NEL TRATTO RESTANO CODE IN FASE DI RIMOZIONE ANCHE SULL’AURELIA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI IN DIREZIONE DI OSTIA, RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE REATANO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE PER I CANTIERI NOTTURNI ATTIVI STANOTTE, SEGNALIAMO LA CHUSURA DEL CASELLO DI ORTE SULLA FIRENZE ROMA CHIUSE ANCHE LE RAMPE DI IMMISSIONE ALL’AUTOSTRADA A1 DALLE DIRAMZIONI NORD E SUD IN DIREZIONE FIRENZE INOLTRE, SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE DALLA ROMA FIUMICINO SI IMMETTE SULLA ROMA TARQUINIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA INFINE, ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DA DOMANI MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 12 – 18 ORE PREVISTE PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO LE CODE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, POI, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, POI PER TRAFFICO CODE A TRATTI DA ARDEATINA A TUSCOLANA UN INCIDENTE SULL’AURELIA CREA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO UN INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE CHE PROVOCA CODE ALTEZZA SVINCOLO RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE INFINE, A NORD DI ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E RIANO IN DIREZIONE MORLUPO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE A ROMA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, POI, PER TRAFFICO, CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA IN CARREGGIATAESTERNA RALLENTAMNETI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA PROSEGUENDO VERSO TERAMO, PER LAVORI, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICATO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RQACCORDO E VITINIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Allerta meteo idrogeologica gialla e arancione per temporali: le disposizioni del COC - Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt sito Regione Liguria ... smartune.genova
- Allerta arancione, le disposizioni del COC Comunale di Genova - ... pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt sito https://allertaliguria.regione.liguria.it sito https://www.comune.genova.it/tutti - gli ... 104news
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