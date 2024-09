Vi spiego perché il vino del futuro sarà senza alcol

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Secondo il ministro dell’Agricoltura e del Made in Italy Francesco Lollobrigida ilnon è. La pensa così anche il maestro degli orange wines Josko Gravner: «I vini deati sono una cavolata. Se i giovani bevono menoè colpa dell’industria». Ma a Calamandrana nell’astigiano c’è un imprenditore che non la pensa così. Massimo Lovisolo di Sovipi ha cominciato a sperimentare. E adesso dice: «Ilè in crisi. E il 50% degli abitanti del pianeta non beveici. Mi pare logico fare innovazione e diversificare». Anche se in Italia è vietato produrlo «anche se nel resto dell’Europa lo fanno. Io ho ottenuto la licenza, come azienda alimentare, per avviare la sperimentazione. E svolgo questa attività nel perimetro di legge», dice oggi al Corriere di Torino.